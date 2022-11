Coup d’envoi de la Lyon E-Sport ce vendredi !

Jusqu’à dimanche soir, ce grand salon du jeu vidéo et de l’eSport va investir le Centre des Congrès, dans le 6ème arrondissement de Lyon.

Valorant et TFT

Pour l’occasion, plus de 500 streamers venus des quatre coins de la France (et d’ailleurs) vont venir s’affronter sur deux grands tournois de jeux vidéo, à savoir Valorant et TFT.

Un indétrônable manque à l’appel de cette nouvelle édition : League of Legends. Un changement sciemment voulu par l’organisation : "C’était notre jeu phare jusqu’à maintenant", souligne Dimitri Paris, responsable marketing de la Lyon E-Sport. "On a voulu apporter un peu de fraicheur".

6 000 visiteurs attendus ce weekend

Les joueurs ne seront pas les seuls à fouler les allées du Centre des Congrès ce weekend. Près de 6000 visiteurs sont attendus jusqu’à dimanche, et auront l’occasion de visiter les nombreux stands, proposant des animations : "il y aura des jeux sur PC, sur consoles, de la réalité virtuelle, …" précise Dimitri Paris.

Envie d’en apprendre plus sur les formations en lien avec les jeux vidéo ? Des écoles seront présentes ce weekend, dédiées aux jeux et aux arts des jeux vidéo, "l’occasion de découvrir l’univers du jeu dans sa globalité".

Rendez-vous au Centre des Congrès de Lyon. Pour les places, comptez entre 10 et 15 euros. Les détails ici.

Vendredi : 15h/00h30, Samedi : 10h/00h, Dimanche : 10h/00h.