Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 18/06/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés du directeur de la publication de LyonMag Alexis André et du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'avocat Eric Pelet et l'universitaire Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Régionales/Départementales : vient-on de vivre la pire campagne locale de ces dernières années ?

- Face à l'abstention annoncée très haut, on va tenter de vous convaincre que ça vaut le coup de voter.

- Retour des voyages à l'étranger de délégations de la Métropole : à quoi servent ces virées tous frais payés ?

-Ils ont été condamnés cette semaine à du sursis pour avoir menacé les maires de Mions et de Rillieux : la justice doit-elle s'affirmer davantage ?

- Motocross sur pistes proposés aux jeunes de Vaulx-en-Velin : solution miracle contre les rodéos ?