Dans le canton de Genas, c’est le binôme de la majorité sortante qui arrive en tête au premier tour. Le maire de Genas, Daniel Valéro et sa binôme Christine Hernandez ont obtenu 59,02% des voix. Un score qui aurait dû leur permettre de l'emporter, mais la faible participation les obligera à un second tour face au RN de Tiffany Joncour et Mickaël Dos Santos (22,77%). L’union de la gauche Lucille Gonzalez et Zaher Harir (18,21%) est éliminée.

L’abstention a atteint les 69,16% !