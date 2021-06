Dans le canton de Mornant, délaissé par Renaud Pfeffer parti sur les régionales, la majorité sortante aurait pu l'emporter de très peu. Le binôme Pascal Chapot et Philippe Marion est arrivé en tête avec seulement 50,56% des voix. Mais la faible participation les oblige à un second tour face aux socialistes Kaouthar Limam et Thierry Rochefort (29,62%). Le RN de Corinne Bouge et Michel Dulac (19,82%) est éliminé.

L’abstention a atteint les 64,84% !