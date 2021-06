Villeurbanne : un homme violemment percuté cette nuit, le conducteur prend la fuite avant de se rendre

Selon nos informations, vers 0h30 avenue Roger Salengro, une voiture a percuté un piéton de plein fouet. La victime âgée de 48 ans a été très gravement blessée lors du choc "à forte cinétique" d’après les sapeurs-pompiers du Rhône. Les secours ont pris en charge le quadragénaire en urgence absolue, l’homme était alors entre la vie et la mort.

Sur place, le conducteur incriminé n’a pas été retrouvé par les forces de l’ordre selon une source proche de l’enquête ouverte. Et pour cause, l'homme aurait pris la fuite juste après les faits. L’individu se serait finalement rendu quelques heures plus tard au commissariat de Villeurbanne où il a été placé en garde à vue.