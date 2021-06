Lyon : un contrôle de police et six voitures verbalisées une semaine après l'accident mortel de la montée de Choulans

Ces contrôles de police, effectués à la demande du préfet du Rhône, ont abouti à la verbalisation de six automobilistes pour des excès de vitesse allant jusqu'à 15 km/h au-dessus de la limitation, sur cet axe très accidentogène.

Deux accidents mortels ont eu lieu ce mois-ci. Le premier impliquant une voiture seule et ayant fait un mort et des blessés graves. Le second qui concernait un camion de livraison qui s'est renversé sur Erwan, un adolescent qui s'apprêtait à rejoindre le lycée Don Bosco.

La Métropole de Lyon avait alors annoncé le renforcement des contrôles de police, mais également des aménagements supplémentaires pour sécuriser l'axe. Un radar pourrait aussi être installé.