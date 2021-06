Modification du cycle des feux, radars pédagogiques… : les annonces de la Métropole de Lyon après l'accident montée de Choulans

Ce mercredi, un collégien de 16 ans a perdu la vie, écrasé par un camion dans cette montée du 5e arrondissement de Lyon, seulement quelques jours après la sortie de route d'une voiture sur la même route. Ce vendredi, la Métropole de Lyon, a annoncé que des décisions avaient été prises pour sécuriser cet axe.

Dès ce jeudi, le cycle des feux a été modifié "de telle sorte qu’il fonctionne de façon régulière et non plus seulement à la demande des piétons". La présence policière sera également renforcée annonce la collectivité.

De plus, des radars pédagogiques seront installés et la Métropole va demander l'installation de radars fixes à la Préfecture. L'accès des poids-lourds pourrait également être limité, pour cela les services de la Métropole assurent "étudier des solutions".

Enfin, à partir de la semaine prochaine, les élus vont engager "une concertation avec le campus Don Bosco, le Comité d’Intérêt Local (CIL) Saint-Just Saint Irénée Fourvière et les riverains, afin d’envisager les mesures les plus efficaces à très court terme d'ici l'été, pour limiter la vitesse sur cet axe".

"Depuis de nombreuses années, cet axe est identifié comme un point noir pour la circulation des bus, des cyclistes et des piétons, notamment à cause de la vitesse et des flux de véhicules qui l’empruntent. Des mesures ont déjà été prises - réfection de l’enrobé, création de glissières - mais elles s’avèrent insuffisantes. C’est la raison pour laquelle plusieurs études sont en cours pour sécuriser cet axe et que des aménagements vont être proposés très rapidement pour en réduire la dangerosité", conclut la Métropole dans un communiqué.