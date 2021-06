Adolescent mortellement écrasé à Lyon : le conducteur du camion avait été embauché deux jours plus tôt

Ce mercredi matin, un camion s’est couché sur un piéton, montée de Choulans, dans le sens de la descente, au niveau du collège Don Bosco. C’est un jeune âgé de 16 ans, Erwan, scolarisé à Don Bosco, qui a perdu la vie vers 7h30. L’adolescent était un élève de 3e, il se rendait alors dans l’établissement du 5e arrondissement de Lyon.

Après le choc, le conducteur du camion avait été pris en charge en urgence relative par les secouristes et transporté à l'hôpital Edouard-Herriot puis placé en garde à vue. Selon Le Progrès du jour, ce dernier n’était pas ivre au moment du drame, des analyses toxicologiques restent également attendues. Le journal régional indique également que le conducteur mis en cause, originaire de Saint-Etienne, avait été recruté en tant que livreur deux jours plus tôt par une société de Saint-Priest.

Une cellule psychologique a été ouverte depuis mercredi matin par la direction du lycée Don Bosco, car de nombreux jeunes ont été choqués, certains ayant assisté au drame. Le père de la victime avait également été accompagné par les sapeurs-pompiers peu après l’accident, puis confié aux enquêteurs.

Sur place quelques heures après, la maire du 5e arrondissement de Lyon Nadine Georgel a affirmé être " au courant que c’est un lieu très accidentogène" en affirmant qu’une étude sera réalisée "pour pouvoir avoir des pistes d’actions dans le futur". De quoi rendre impatient de nombreux usagers de la montée de Choulans, mais aussi des parents d’élèves, qui réclament la mise en place immédiate d’aménagements pour sécuriser le secteur.