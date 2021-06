Un bar à pâte à cookie crue ouvre ses portes ce vendredi à Lyon !

Un bar à pâte à cookie crue débarque ce vendredi du côté du pôle de commerces et de loisirs de Confluence dans le 2e arrondissement. De quoi réjouir les gourmands à la recherche de nouvelles expériences culinaires.

L’entreprise We Dough basée à Paris depuis 2019 est à l’origine de ce nouveau concept qui a décidé de s’exporter pour quelques mois à Lyon. Quatre recettes de pâte à cookie crue seront proposées dans des pots : chocolat au lait, cookie’n’cream, Speculoos et peanut butter. Il sera ensuite possible d’ajouter des toppings (caramel, chocolat blanc, guimauves…).

Il s’agira d’un bar éphémère situé au niveau 2 du centre commercial. Le bar à pâte à cookie crue fermera ses portes le 25 octobre prochain.