"Mon affection et mon respect pour l’OL sont énormes" : Bruno Guimarães remercie le club de le laisser partir aux JO

Bruno Guimarães participera aux JO de Tokyo cet été avec le Brésil. Il fait partie de la liste des 18 joueurs convoqués pour le tournoi.

Et l'OL, qui ne semble pas favorable à l'idée de voir Maxence Caqueret partir avec les Bleus au Japon, ne s'est pas opposé au départ du numéro 39. Un geste que Bruno Guimarães a apprécié : "Mon parcours ici à Lyon a toujours été marqué par la transparence et la sincérité. J’ai toujours manifesté au club de manière claire mon désir de défendre les couleurs de mon pays aux jeux olympiques, c’était d’ailleurs stipulé sur mon contrat. Je suis heureux de voir que ce qui avait été promis va être respecté. Mon affection et mon respect pour l’OL sont énormes. Je pars aux JO, mais je reviendrai avec mon engagement et mon dévouement de toujours", peut-on lire sur ses réseaux sociaux.

L'OL va donc devoir trouver une solution pour combler l'absence de sa pépite brésilienne. Et cette solution semble visiblement être Maxence Caqueret…