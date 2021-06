L'ASVEL fêtera son doublé Coupe-Championnat en septembre à Villeurbanne

Une grande fête sera organisée à la rentrée, apprend-on ce mardi. "Au vu du contexte sanitaire et dès lors que plusieurs joueurs sont déjà rentrés dans leur famille ou sont mobilisés par les Jeux Olympiques, les dirigeants du club et la ville de Villeurbanne ont décidé, d’un commun accord, d’organiser une grande fête le mercredi 15 septembre en fin d’après-midi pour célébrer ces deux nouveaux titres. Elle se déroulera sur le parvis de l’hôtel de ville de Villeurbanne", peut-on lire dans un communiqué.

"Nous donner du temps, c'est nous permettre d'accueillir dans de meilleures dispositions nos partenaires et supporters qui méritent une célébration à la hauteur du soutien qu'ils nous ont affiché tout au long de cette saison si particulière. Au mois de septembre, nous pourrons espérer présenter nos deux trophées de la plus belle des manières, dans un esprit de convivialité et de fête", a réagi Gaetan Muller, le président délégué de l'ASVEL.