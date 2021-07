Le général Gilles Darricau nommé gouverneur militaire de Lyon

C’est en tant qu’officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-Est et Commandant de la zone Terre Sud-Est, que le général Gilles Darricau a été nommé.

Il succède ainsi à Phillipe Loiacono, qui était arrivé à Lyon en juillet 2018.

Il présidera bientôt la cérémonie militaire organisée à Lyon, le 14 juillet prochain à l’occasion de la fête nationale.

Pour rappel, le gouverneur militaire assure les responsabilités de commandant d’armes de la garnison de Lyon, et représente "les armées auprès du préfet, qui est le représentant de l’Etat et des collectivités locales et territoriales", rappelle le ministère des armées.

Il est également chargé de la sauvegarde et de la participation des forces armées à la défense du dialogue avec les autorités civiles de la zone de défense sud-est, qui correspond à la région Auvergne-Rhône-Alpes.