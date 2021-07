Jeux Olympiques : la lyonnaise Mélina Robert-Michon ne sera pas porte-drapeau de la France

Mise à jour à 21h : Mais ce lundi soir dans le JT de France 2, on a appris que la judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Ait-Saïd succédaient à Teddy Riner comme porte-drapeau de la France aux JO de Tokyo.

Article initial : Les noms des deux porte-drapeaux pour les Jeux Olympiques seront dévoilés ce lundi soir sur le plateau du 20 heures de France 2. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, deux porte-drapeaux seront désignés par délégation, un homme et une femme.

Parmi la liste des 12 athlètes, on retrouve la discobole lyonnaise Mélina Robert-Michon, qui va disputer sa sixième compétition européenne cet été. Elle est en concurrence avec six autres femmes : la surfeuse Johanne Defay, la judokate Clarisse Agbegnenou, la tenniswoman Kristina Mladenovic, la véliplanchiste Charline Picon, la basketteuse Sandrine Gruda et la boxeuse Maïva Hamadouche.

Pour la sélection, le vote a été ouvert seulement aux athlètes. Ils ont pu voter de vendredi jusqu'à ce dimanche soir. Ils devaient classer leurs trois sportifs préférés par ordre préférentiel.

Réponse donc ce lundi soir.