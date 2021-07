L'OL et l'AS Dakar Sacré Cœur prolongent leur partenariat jusqu'en 2024

L'OL et le club sénégalais de l’AS Dakar Sacré Cœur ont prolongé leur partenariat jusqu'en 2024.

"A travers cette nouvelle prolongation, les deux parties visent donc à poursuivre le travail engagé depuis six ans, qui a permis à l’AS Dakar Sacré Cœur d’être reconnu comme l’une des structures référentes au Sénégal", explique le club lyonnais dans un communiqué.

Pour rappel, ce partenariat avait permis de faire venir deux joueurs de Dakar à Lyon : Ousseynou Ndiaye et Abdoulaye Niakhate Ndiaye.

"Nous sommes fiers de poursuivre aujourd’hui cette belle histoire avec nos partenaires de l’AS Dakar Sacré Cœur. Au fil des années, cette coopération a été riche de rencontres humaines et sportives qui ont permis à nos deux institutions de grandir ensemble. Cette nouvelle prolongation marque une étape supplémentaire dans le formidable élan qui anime ce projet depuis six ans à Dakar. C’est avec détermination et ambition que nous allons poursuivre ce même élan sur les trois années à venir", a déclaré le président de l'OL Jean-Michel Aulas.