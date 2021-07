Lyon : plus de funiculaire entre Vieux-Lyon et Fourvière jusqu'au 1er août

"Des opérations de remplacement et de soudure des rails seront ainsi réalisées", sur la ligne 2 du funiculaire entre Vieux-Lyon et Fourvière, indiquent les TCL. Elles débuteront ce lundi et se termineront le 1er août prochain.

Pour assurer la continuité de service, des bus relais permettront l’accès à Fourvière, avec un itinéraire Saint Just, Minimes, Fourvière, dans les deux sens. La fréquence sera comprise entre 7 et 15 minutes.

Le premier départ de Saint-Just direction Fourvière aura lieu à 5h55, le dernier à 21h55. Dans l'autre sens, le premier départ de Fourvière se fera à 6h03 et le dernier à 22h03.