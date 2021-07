Sécurité dans la Métropole de Lyon : le préfet Mailhos dresse un bilan annuel avec six maires et le procureur

La "stratégie du 24 juillet" est née d’une volonté de coordination entre les services de l’Etat, l’appareil judiciaire et les exécutifs des Villes de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Bron et Vénissieux. Ce jeudi, l’heure était au premier bilan annuel. "Cette stratégie, c’est se dire que finalement, par une action méthodique et déterminée, eh bien on peut avoir des résultats tout à fait significatifs", s’est félicité le préfet à l’issue de l’assemblée plénière regroupant tous les acteurs locaux concernés.

La lutte contre le trafic de drogue

En tenant un rythme d’une réunion tous les deux mois avec chaque maire, l’énarque a expliqué que les actions entreprises depuis juillet dernier pouvaient être catégorisées en plusieurs volets, définis en fonction des priorités de chaque localité. Le premier d’entre tous, c’est la lutte contre le trafic de stupéfiants. La collaboration entre les différents services de police a permis d’interpeller 416 individus et de dresser 493 contraventions en un an. La lutte contre les trafics est aussi un moyen d’oeuvrer de manière endogène pour le retour de la tranquillité publique entre Rhône et Saône.

Tout pour la tranquillité

Concernant cette tranquillité, les décideurs présents ce jeudi se sont un peu attardés sur la question des rodéos urbains motorisés. Sur ce sujet, Pascal Mailhos a noté une diminution de la pratique. Depuis le début d’année 2021, les forces de l’ordre sont intervenues 193 fois sur cette problématique. Pour ces situations, le préfet a salué l’utilité des caméras de vidéo-protection. "Elles permettent de tracer les individus qui s’adonnent à ce ‘sport’ au lieu d’intervenir au moment des faits, cela permet d’éviter le sur accident", a-t-il précisé. Les forces de l’ordre ont identifié 55 auteurs de rodéo, 16 d’entre eux ont été condamnés à de la prison.

La tranquillité, c’est aussi la lutte contre les nuisances quotidiennes. Il a été question de mortiers d’artifice, de propreté ou encore d’incivilité. "Tout cela est analysé territoire par territoire pendant les différentes réunions", nous a-t-on assuré.

Une "territorialisation de la politique pénale"

Cette grille de lecture ultra locale est également appliquée par l’appareil judiciaire. Nicolas Jacquet a même parlé d’une "territorialisation de la politique pénale". Cette dernière se fait en trois axes. Il faut d’abord renforcer la politique générale avec des ouvertures d’enquêtes quasi systématiques et un "jusqu’au-boutisme" judiciaire dans les tribunaux. Vient ensuite la création concrète de structures territoriales, à l’image de la mise en place du "groupe local de traitement de la délinquance" place Gabriel-Péri, à la Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon. Enfin le procureur a défendu une multiplication des réponses fermes aux verbalisations dressées depuis un an.

Répression oui, mais pas que…

Le message est donc clair pour le préfet Mailhos : "qui que vous soyez, si vous commettez des actes de délinquance, tous les services sont unis et sont là pour répondre et punir". Cependant, l’homme d’Etat a assuré que les réponses ne sont pas uniquement d’ordre répressives. L’aménagement du territoire est aussi un levier d’action important. Les mots "médiation" et "politique sociale" n’ont pas été prononcés, mais largement sous-entendus.

Pour la lutte contre les rodéos, la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, a défendu son expérimentation qui consiste à emmener des jeunes potentiellement attirés par cette pratique sur des terrains de motocross. Une idée qui pourrait éventuellement être reprise par la Ville de Lyon. "C’est un peu prématuré pour prendre cette décision (…) mais tout action menée conjointement est pertinente à suivre", a déclaré le maire Grégory Doucet.

Cette "stratégie du 24 juillet" semble donc être un outil très utile pour les collectivités. L’intégralité des maires concernés a souhaité son renouvellement pour un an de plus. "On est tous convaincus que c’est la bonne méthode, on donne des réponses concrètes et très claires dans la durée", a conclu Pascal Mailhos.

L.M.