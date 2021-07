Villeurbanne : de nouveaux aménagements pour les piétons et les vélos au carrefour Stalingrad/11 Novembre

Ce carrefour situé à la limite du 6e arrondissement de Lyon est un axe majeur pour beaucoup de Grands lyonnais et d'étudiants de la Doua qui veulent accéder au parc de la Tête d'Or. Presque 4000 vélos empruntent chaque jour l'une des pistes cyclables à ses abords. Les piétons sont également très nombreux à fréquenter les lieux puisqu'une étude de la Métropole comptabilise 500 passages par heure en journée.

Alors pour améliorer le confort de tous ces usagers en mobilité active, la collectivité locale a entièrement revu le plan de partage de la voirie à cet endroit. Premièrement, elle a créé un passage piéton sur le boulevard Stalingrad juste en face de l'entrée de la Voute du parc de la Tête d'Or. "On est sur un carrefour extrêmement important où il manquait une traversée pour relier le boulevard du 11 Novembre au parc", a précisé Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la Voirie.

Pour l'élu, la question du bien-être des piétons n'est pas assez évoquée. "Peut-être qu'on communique plus sur le vélo et qu'on remarque plus les aménagements (...) mais il faut rappeler que c'est la première des mobilités, sur la Métropole, plus d'un tiers des déplacements se fait à pied", a assuré Fabien Bagnon.

Si le but premier de ces travaux est donc de faciliter la vie des piétons, les décideurs ont souhaité en profiter pour améliorer également les équipements vélo. "C'est un carrefour qui est inconfortable pour eux", a constaté l'ancien président de l'association "la Ville à Vélo". Ainsi la "corona-piste" bus/vélo du bout du boulevard du 11 novembre est en train d'être pérennisée et même prolonger sur une partie du boulevard Stalingrad en direction du pont Raymond Poincaré.

Un aménagement d'autant plus important que deux axes du futur "réseau express vélo" se croiseront à proximité. Paradoxalement, ce dernier pourrait bien fluidifier le trafic automobile puisque les bus seront extraits de la circulation.

Le coût des travaux s'élève tout de même à 100 000 euros, mais cette pérennisationn est une étape de plus vers la transformation de 90% des "corona-piste" en piste définitive.

L.M.