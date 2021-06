Vaulx-Lyon-Saint Fons en vélo : le REV des écologistes se dessine

Ce vendredi matin, à l’Université Lyon II dans le 7e arrondissement de Lyon, plusieurs personnalités de la Métropole de Lyon étaient présentes pour présenter le "Réseau Vélo Express", des voies cyclables sécurisées qui relieront les territoires de la Métropole.

La première ligne reliera Vaulx-en-Velin à Saint Fons, avec un arrêt aux campus de Vaulx-en-Velin, la Doua, le Parc de la Tête d’Or, les quais du Rhône, l’Université Lyon 2, ou le Parc de Gerland, avec une connexion des lignes T9 et T10 du tramway.

Ce sont 17 kilomètres de pistes cyclables qui seront créées avec une ambition d’atteindre les 250 kilomètres pour 2026.

D’ici l’horizon 2030, le REV sera constitué d’environ 320 kilomètres d’infrastructures sécurisées "continues, plus directes et présentant un confort d’usage".

La construction de ce réseau se fonde sur trois grands objectifs : la sécurité, car toutes les pistes cyclables seront séparées de la route et des voitures. Le confort, avec des aménagements urbains le long des parcours. Et la fluidité, avec des tracés pensés pour être les plus directes possible.

La construction du réseau se fera par ligne, comme un réseau de transport en commun. Il reliera les communes de la périphérie au cœur de l’agglomération, mais également la plupart des villes de la première couronne.

Les pistes cyclables mesureront 3 à 4 mètres de large avec une distance d’au moins 50 centimètres de la route.

"C’est vraiment un dispositif qui facilitera la vie des cyclistes au quotidien", a déclaré Fabien Bagnon, vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives."On a un véritable principe d’équité sur la Métropole qu’on doit respecter, mais clairement on ne pourra pas desservir toutes les communes. Nous mettons la première pierre d’un réseau, qui va se constituer sur 3 mandats", poursuit Fabien Bagnon.

Pour la réalisation du réseau express vélo, un budget total de 100 millions d’euros a été prévu lors du vote de la "programmation pluriannuelle des investissements" en janvier dernier.

La Métropole de Lyon assure construire ce projet dans un respect scrupuleux des lois LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) et LOM (Loi d’Orientation des Mobilités).

À noter que les travaux débuteront en octobre prochain, et la première livraison de la section de cette première ligne du réseau est prévue en mars 2022.

J.N