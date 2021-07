Villeurbanne dévoile les 10 propositions retenues de la conférence citoyenne sur la Sécurité

Cet exercice de démocratie participative, inédit en France à l'échelle d'une commune, a réuni 14 Villeurbannais tirés au sort et douze professionnels du secteur. Après un week-end entier d'échanges et d'ateliers, le groupe de travail est parvenu à dégager dix propositions pour améliorer la sécurité dans la 20e ville de France. Toutes seront prochainement présentées en conseil municipal. Elles y seront débattues et intégrées dans la future "stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance" qui devrait être validée en fin d'année civile.

Lutte contre l'exclusion, la délinquance et la récidive

La première des probables futures mesures a été émise pour lutter contre les récidives des jeunes délinquants. Concrètement, une "cellule d'action de terrain" devrait être créée pour être le "trait d'union" entre la police, les parents, les institutions et le jeune en question. Cela passera aussi par un meilleur accompagnement scolaire et médical (orthophoniste, psychiatre).

Développement des missions de prévention des acteurs de la Sécurité

La nécessité d'améliorer le volet préventif des métiers de la sécurité a également été surlignée. Ainsi les forces de l'ordre et autres acteurs de la protection pourraient être amenés à participer à des événements sociaux comme des stages de sport ou des formations aux premiers secours.

Identifier des médiateurs dans chaque quartier

Toujours dans un aspect préventif, les participants à la conférence ont proposé d'identifier dans chaque quartier des potentiels médiateurs, très utiles en cas de tensions. Ces derniers seraient élus par les habitants et formés à la communication non violente.

Mais encore...

Les détails de l'intégralité des propositions sont à retrouver sur la plateforme "participez.villeurbanne.fr". Dès septembre, tous les habitants de Villeurbanne pourront y donner leur avis afin que la mairie s'assure de la bonne adoption des mesures. En voici la liste exhaustive :

1. Lutter contre l'exclusion et la délinquance

2. Développer le volet préventif des missions des acteurs de la Sécurité

3. Mettre en place un dispositif de médiation par les pairs dans chaque quartier

4. Recenser, centraliser et mieux communiquer sur l'ensemble des ressources / dispositifs d'aide existants à Villeurbanne

5. Lutter contre le stationnement et la circulation anarchiques

6. Proposer des chantiers propreté volontaires

7. Améliorer l'éclairage nocturne

8. Aménager et créer des espaces publics conviviaux, partagés, sécurisés et verts

9. Développer et rendre accessibles financièrement des loisirs pour inciter et permettre aux jeunes et à leurs familles de sortir de leur quartier

10. Développer les pistes cyclables et les transport en commun