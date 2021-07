JO de Tokyo : les rameurs lyonnais Hugo Boucheron et Matthieu Androdias décrochent l'or !

L'équipe de France des Jeux Olympiques de Tokyo a décroché dans la nuit de mardi à mercredi une nouvelle médaille d'or. Elle a été décrochée en aviron par les Lyonnais Hugo Boucheron et Matthieu Androdias en deux de couple.

Le tandem bleu a su s'imposer devant les duos néerlandais et chinois décrochant par la même occasion le record olympique.

Cette médaille d'or vient s'ajouter à un palmarès déjà bien conséquent pour les rameurs lyonnais champions européens en 2018 et 2021 et champions du monde en 2018.

Le duo a eu une réaction étonnante. A l'issue de l'épreuve, Hugo Boucheron estimait que "c'était la plus mauvaise course du week-end". "C'est tellement éloigné de la course que l'on pensait faire", a rajouté Matthieu Androdias. Perfectionniste, ce dernier a toutefois tempéré leur discours : "On ne réalise pas du tout. C’est énorme, on est allé décrocher notre étoile. On va mettre du temps à réattérir".