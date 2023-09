Aviron : le lyonnais Hugo Boucheron qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris

Il était nécessaire au duo de terminer dans les cinq premiers pour espérer une qualification aux JO 2024. Leur présence sera d’autant plus importante puisque Hugo Boucheron va remettre son titre en jeu. Lors de la précédente édition qui a eu lieu à Tokyo en juillet 2021, décalée d’un an à cause du Covid, le Lyonnais avait décroché la médaille d’or avec Matthieu Androdias comme partenaire. C’est d’ailleurs ce dernier qui aurait dû participer aux qualifications en Serbie mais il a récemment été atteint d’une infection et a laissé sa place au profit de Valentin Onfroy, médaillé d’argent lors des championnats d’Europe à Glasgow.

Ce nouveau duo qui ne se connaissait pas jusque-là a donc réussi à s’imposer et peut désormais préparer sereinement les Jeux Olympiques. En cas de non qualification, les deux rameurs n’auraient eu d’autre choix que de participer aux Régates de Lucerne, dernière épreuve qualificative avant de lancer pour de bon les jeux parisiens.