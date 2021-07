JO de Tokyo : deuxième médaille pour l’escrimeuse lyonnaise Manon Brunet

Le bronze en individuel ne lui a pas suffi : la Lyonnaise Manon Brunet a mené l’Equipe de France d’escrime à la deuxième place du podium. Après leur succès en demi-finale face à l’Italie, les vice-championnes olympiques se sont inclinées 45-41 en finale de l’épreuve face aux athlètes du Comité Olympique Russe (ROC).

Cette médaille d’argent signe la meilleure performance par équipe de l’histoire du sabre féminin français.

Manon Brunet quitte donc le Japon avec des souvenirs plein à la tête et en ayant rendu fier les Lyonnais et les Rilliards, commune dans laquelle elle a grandi. Le maire Alexandre Vincendet l’a d’ailleurs félicité sur son compte Facebook et lui a donné rendez-vous aux Jeux de Paris en 2024.