Météo à Lyon : soleil et chaleur de retour cette semaine dans le Rhône !

Après un mois de juillet et un début d’août très pluvieux, le soleil va faire son grand retour sur la capitale des Gaules. Il sera d’abord accompagné de légers nuages lundi et mardi, avant d’évoluer en solitaire dès mercredi et jusqu’à samedi.

Côté température, les deux premiers jours de la semaine se fondront dans les moyennes de saison avec un mercure frôlant les 28°C mardi après-midi. Il fera environ 30°C mercredi, jeudi et vendredi, journée la plus chaude de la semaine.

Le week-end devrait rester sur la même longueur, tout en perdant quelques Celsius.