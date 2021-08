Lionel Messi au PSG : "Fantastique pour nous tous" selon Jean-Michel Aulas (OL)

Même si la Pulga argentine pourrait bien coller des raclées ces prochains mois à chacun de ses adversaires français, il est indéniable que toute la Ligue 1 va gagner en visibilité et en attractivité en 2021-2022.

Et ça, Jean-Michel Aulas en est conscient. Dans l’Equipe, le président de l’Olympique Lyonnais estime donc que la venue de Lionel Messi est "fantastique pour nous tous. Pour les droits télé et la valorisation générale marketing de la Ligue 1, ce serait un plus indéniable".

"Si le Qatar prend l'initiative de faire une très grande équipe au PSG, on en est tous ravis... même si la compétition sera encore plus difficile. Mais il faudrait que d'autres clubs, au moins ceux qui jouent les Coupes d'Europe, aient les moyens de faire signer des joueurs comme Messi. (...) N'oubliez pas que derrière, Marseille a fait des efforts, Nice et Lille aussi, Lyon en a fait et va en faire. C'est un point de passage qui va permettre de changer la donne", rajoute JMA.

L’OL étant clairement dans une position financière compliquée qu’il ne veut pas reconnaître publiquement, Jean-Michel Aulas voit en Messi l’assurance de toucher davantage de revenus en faisant simplement partie du championnat français.