Emerson plutôt que Kurzawa ? L’OL fonce sur le champion d’Europe

L’Equipe révèle ce lundi soir que pour le poste de latéral gauche réclamé par Peter Bosz, Juninho a ciblé un nouveau joueur. Et pour cause, le dossier menant à Layvin Kurzawa (PSG) aurait pris du plomb dans l’aile. Le récent nouveau contrat de l'international français et son salaire mirobolant (estimé à 450 000 euros) font que Lyon ne pourrait pas s’aligner.

Mais l’OL n’a pas dit son dernier mot et a donc tourné son regard vers Londres. Nos confrères indiquent que le directeur sportif lyonnais a contacté Chelsea pour s’offrir les services d’Emerson Palmieri. L’Italo-Brésilien, qui a remporté l’Euro cet été avec la Squadra Azzura (et la Ligue des Champions avec les Blues, évidemment), serait un renfort de poids, probablement plus applaudi par les supporters que l’éventuelle venue de Layvin Kurzawa.

Emerson n’a plus qu’un an de contrat avec Chelsea, il est donc disposé à signer dans un autre championnat. Et la présence de nombreux lusophones à Lyon pourrait bien le convaincre de rejoindre l’OL.

Reste à se mettre d’accord avec le club anglais. Un prêt avec option d’achat obligatoire serait la meilleure solution pour soulager les finances de Jean-Michel Aulas, qui n’aurait donc à payer qu’à la fin de la saison en 2022.

Avec encore deux semaines de mercato, Lyon doit s'activer. Surtout quand on voit les résultats catastrophiques des deux premières journées de championnat, et l'expulsion dimanche à Angers de Maxwel Cornet, le titulaire du flanc gauche de la défense, poussé vers la sortie.