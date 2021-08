Andréa Kotarac de nouveau reçu par Bachar Al-Assad avec Thierry Mariani

Après avoir rencontré le président Michel Aoun à Beyrouth ce samedi, il a été reçu par Bachar Al-Assad dans son palais présidentiel. Accompagné par Thierry Mariani, un habitué de ce genre de voyage, et son mentor Hervé Juvin, le candidat régulier pour le RN à Lyon affirme avoir eu une "discussion franche et sans filtre au sujet des sanctions économiques contre la Syrie, de la situation militaire, des réfugiés, de la laïcité ou encore des rapports avec les différents pays de la région".

C'était la deuxième fois qu'Andréa Kotarac rencontrait le protégé de Vladimir Poutine. Il semble définitivement être un admirateur de l'homme d'Etat que beaucoup de sympathisants d'extrême droite qualifient de "dernier rempart" face à l'islamisme radical en Europe.

"Il faut un équilibre et une séparation stricte entre le religieux et le politique. Si la pensée religieuse prend le pas sur l'appartenance nationale, alors la Nation se fracture et court de graves conséquences" : voilà LA phrase d'Al-Assad qu'a retenu le conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de ces échanges. Il a d'ailleurs dédié cette citation aux "islamo gauchistes et hurluberlus racialistes" français.