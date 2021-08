Andrea Kotarac reçu par le président du Liban

A l’été 2019, il rencontrait Bachar Al-Assad en Syrie. Et c’est encore avec Thierry Mariani, ainsi qu’avec son mentor Hervé Juvin, que le conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait un déplacement au Proche-Orient.

Régulièrement candidat du Rassemblement national à Lyon, sans toutefois y être encarté, Andrea Kotarac s’est rendu ce vendredi au Liban où il a été reçu par le président Michel Aoun.

Celui qui fut commandant des Forces armées libanaises "a pu nous éclairer sur le blocage politique et institutionnel dans le pays. Espérons pour ce peuple frère et francophile, un déblocage rapide et avenir radieux", se félicite l’ancien membre de la France Insoumise.