Auvergne-Rhône-Alpes : le RN demande à Laurent Wauquiez de dépister gratuitement la population à l’approche des fêtes

Photo d'illustration - LyonMag

A l’approche des fêtes de Noël, et alors que la tension dans les hôpitaux est de plus en plus forte, le pass sanitaire devient une norme dans de nombreux lieux.













Pour les élus du Rassemblement national de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le coût des tests pour les personnes non vaccinées empêche beaucoup de monde de profiter des festivités, comme dans les marchés de Noël par exemple. "Personne ne devrait en être exclu ou privé pour des raisons financières. (…) C’est un budget impossible à supporter pour de nombreuses familles", indiquent les élus du groupe RN. C’est pour cela qu’Andrea Kotarac et Céline Porquet co-signent un courrier adressé à Laurent Wauquiez ce mardi. Les deux lepénistes demandent un geste de la collectivité. "La Région se doit d’être présente et de répondre à cette forme de discrimination qui est vraiment intolérable. Nous souhaitons que la Région mobilise des moyens afin que soit mis en place des dépistages gratuits au coeur de nos territoires et/ou une prise en charge financière du coût du test Covid-19, ceci en partenariat avec les départements et auprès des personnes dans la précarité", proposent-ils au président LR d’Auvergne-Rhône-Alpes. On se souvient que l’an dernier, à la même époque, Laurent Wauquiez avait fait la grande annonce d’une campagne de dépistage organisée par la Région. Cela avait entraîné l’ouverture de 1300 centres gérés par 19 000 personnes pour réaliser 625 000 tests. Avec à la clé la découverte de 28 848 cas de Covid-19. Très actif en 2020, y compris durant le premier confinement avec des achats de masques et de gels, Laurent Wauquiez, réélu à la tête de la Région cette année, s’est montré plus discret sur le sujet depuis. X