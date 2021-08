Près de Lyon : un couple arrêté pour avoir capturé 7 hérissons qu'il voulait manger

Sept hérissons capturés et enfermés dans une boîte ont été trouvés dans leur voiture.

D'après le Progrès, la femme a expliqué aux policiers qu'elle voulait les faire grossir. Placé ensuite en garde à vue, le mari a avoué qu'ils avaient prévu de les manger. Ce couple, appartenant à la communauté des gens du voyage, risque jusqu'à 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende pour capture non autorisée d'une espèce animale non domestique.

Ils connaîtront leur peine exacte lors de leur procès le 3 mars 2022. La SPA a décidé de se porter partie civile dans cette affaire.

Après avoir été sauvés, les hérissons ont été emmenés au centre de soin de l’association L’Hirondelle, à Dardilly. Ils devraient rapidement être remis en liberté dans un endroit approprié pour eux.