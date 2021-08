Manifestations anti pass sanitaire à Lyon : 2100 participants selon la préfecture

Suivi d'évênement :

16h50 : Près de 200 manifestants non-déclarés déambulent désormais autour de la rue de la République (Lyon 2), mais les événements semblent être presque terminés.

16h10 : Le cortège s'essouffle un peu dans le 3e arrondissement de Lyon. Des centaines de personnes ont quitté les rangs et semblent retourner vers le centre-ville.

16h : Le cortège déclaré a rejoint la place Bellecour. Le second emprunte le cours Lafayette en s'approchant du centre commercial de la Part-Dieu. Certains manifestants dressent des barricades avec du mobilier urbain pour empêcher les véhicules de police de passer.

15h45 : La préfecture estime le nombre de participants au cortège déclaré à 1400, contre 700 pour celui organisé par les anarchistes.

15h30 : Le cortège est arrivé devant la préfecture dans le 3e arrondissement. Les forces de l'ordre tentent de faire barrage mais font l'objet de quelques tirs de projectiles. Ils répliquent par des tirs de gaz lacrymogène.

#Manif28aout contre le #PassSanitaire à #Lyon



Usage de gaz lacrymogène à proximité de la préfecture. En réponse jets de cailloux de la part des manifestants. pic.twitter.com/e2yXVfrKwn — Louis Leger (@LouisLegerISCPA) August 28, 2021

15h15 : Les rangs grossissent dans le centre-ville de Lyon. Le cortège est passé par la rue de la République avant de retourner vers la place des Terreaux. On devrait désormais approcher du millier de manifestants. Des drapeaux anarchistes et des slogans anti gouvernement, parfois violent, accompagnent les marcheurs qui se déplacent toujours dans le calme.

14h45 : Le cortège du premier arrondissement s'élance derrière une banderole "on ne veut plus de ce monde". Quelques couacs en revanche pour l'autre cortège qui part de l'hôpital Edouard-Herriot pour rejoindre la place Bellecour. Certains manifestants pensaient que le rassemblement avait lieu aux Brotteaux (Lyon 6) comme ce fut le cas les semaines précédentes. Ces derniers vont rejoindre le cortège des soignants en passant par le cours Albert-Thomas.

14h30 : De plus en plus de monde arrive sur la place Sathonay du 1er arrondissement de Lyon. On dénombre environ 300 personnes mais l'ambiance est, pour le moment, très calme.

Article Original :

Ce samedi encore, deux manifestations anti pass sanitaire sont prévues dans les rues de la capitale des Gaules.

Un premier rassemblement, déclaré, est prévu à 13h30 devant l'hôpital Edouard-Herriot du 3e arrondissement de Lyon. Il est organisé par deux organisations hospitalières et sera rejoint par les militants qui prennent habituellement le départ de la gare des Brotteaux chaque samedi. Ce cortège devrait rallier la place Bellecour en milieu d'après-midi.

Mais c’est plutôt une autre manifestation qui inquiète les autorités. Organisée par des anarchistes et des militants d’extrême gauche, elle aura lieu à 14h place Sathonay (1er arrondissement), à deux pas de la place des Terreaux et de l'Hôtel de Ville de Lyon. Comme la semaine dernière, aucun parcours n’est officiellement prévu pour ce cortège non déclaré. D'où la vigilance accrue et le déploiement plus important des forces de l'ordre sur ce secteur.

Le week-end dernier, les deux manifestations avaient rassemblé près de 1800 personnes au total. Quelques échauffourées avaient éclaté en fin de journée sur la place Bellecour.

Ce samedi, alors que les retours de vacances s'intensifient, verra-t-on les cortèges se densifier ?