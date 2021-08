Jérôme Boateng, la solution miracle pour la défense de l'OL ?

Pourtant, la plupart des observateurs et des supporters considèrent qu'il faudrait davantage un sacré défenseur central pour mettre enfin Anthony Lopes à l'abri.

Selon l'Equipe, Juninho aurait enfin entendu raison. Et il sonderait activement la piste menant à Jérôme Boateng. Champion du Monde en 2014 avec l'Allemagne, il est actuellement libre après 10 ans passés au Bayern Munich. A 32 ans, il apporterait certainement de la maîtrise et de l'expérience à une défense lyonnaise souvent dépassée et aux abois sur la moindre offensive adverse.

Mais il ne faut pas oublier que s'offrir un Jérôme Boateng, même libre et trentenaire, obligerait Lyon à faire des folies concernant son salaire. De plus, le Germano-Ghanéen n'a pas été épargné par les blessures récemment. Enfin, le joueur, grand ami de Franck Ribéry, fait l'objet d'une enquête après la mort en début d'année de son ex-petite amie Kasia Lenhardt. Il est question de savoir si la toxicité de leur relation, qu'il entretenait avec notamment des SMS d'insultes, a joué un rôle dans le suicide de la mannequin polonaise.

Outre Jérôme Boateng, l'OL garderait aussi un oeil sur le chouchou de Juninho, le français Samuel Gigot, qui évolue au Spartak Moscou et dont le nom revient à chaque mercato depuis quelques temps déjà.

Le mercato se terminera ce mardi soir, à minuit.