A l'OL jusqu'en 2023, Jérôme Boateng est "impatient d'écrire un nouveau chapitre"

Le club a annoncé ce mercredi après-midi la signature de Jérôme Boateng jusqu'en juin 2023. Le défenseur international allemand, champion du monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des Champions, était libre de tout contrat.

Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais dit "se réjouir de l’arrivée de Jérôme Boateng, 5ème joueur allemand de l’histoire du club et 5ème recrue de ce mercato estival qui répond parfaitement à la stratégie de recrutement que l’OL et Peter Bosz s’étaient fixés". Jérôme Boateng a été présenté à la presse dans la foulée de l'annonce de son arrivée. "Il va nous apporter son talent, mais il va aussi apporter beaucoup au vestiaire. Il était très motivé pour venir et pour jouer pour nous", s'est félicité Juninho, le directeur sportif.

"Je tiens à remercier tout le monde, j'ai reçu un accueil chaleureux. Je suis impatient d'écrire un nouveau chapitre de mon histoire. J'ai hâte de découvrir mes coéquipiers. Je sais que l'équipe est jeune, je vais essayer d'apporter mon expérience", a déclaré l'ancien joueur du Bayern devant les journalistes.

Avec les arrivées d'Emerson, Shaqiri, Da Silva et Henrique, "ce mercato aura ainsi permis à l'OL de constituer un groupe professionnel de qualité, composé en très grande majorité d’internationaux A ou espoirs, qui disputeront avec beaucoup d’ambitions l’Europa League et auront pour objectif une nouvelle qualification pour la Champions League pour la saison prochaine".