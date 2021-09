Crit’Air, périmètre, et alternatives : la concertation pour la ZFE de la Métropole de Lyon débute

La Métropole de Lyon débute ce vendredi sa grande concertation pour l'extension de la zone à faibles émissions. Cette dernière durera jusqu'à février prochain et devrait avoir une ampleur sans précédent.

Car en effet, elle est ouverte à tous : les habitants de l'agglomération et les visiteurs/travailleurs extérieurs peuvent y participer.

Sous l'œil garant de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), tous les sujets peuvent y être abordés. Il devrait surtout être question d'alternatives de mobilité, du périmètre définitif de cette ZFE et de l'accompagnement proposé aux propriétaires des véhicules concernés, particuliers comme professionnels.

Pour l’heure, le périmètre établi s’étend sur les communes de Villeurbanne et Caluire ainsi que dans tous les arrondissements de Lyon. A terme, il devrait englober toutes les villes qui composent la Métropole et concerner en 2026 tous les véhicules Crit’Air 2 et plus, adieu le diesel donc. Les voitures Crit’Air 5 seront quant à elles interdites dès juillet 2022.

"Nous avons perdu beaucoup trop de temps", déplore Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, qui constate que depuis la mise à disposition de l'outil ZFE par le gouvernement en 2015, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Car cette zone existe déjà à Lyon depuis le 1er janvier 2020, mais ne concerne que les véhicules professionnels classés Crit'Air 3 ou plus.

"Nous croyons en l'intelligence collective"

A la suite d'un premier vote en mars 2021, la majorité verte métropolitaine a donc choisi la voie de la concertation pour faire avancer le projet. "Nous croyons en l'intelligence collective", affirme le chef de la collectivité. Il s'attend donc à recevoir des centaines de propositions sur la plateforme jeparticipe.grandlyon.com, à travers de nombreuses réunions publiques et en écoutant un panel de 30 citoyens "le plus représentatif possible".

Les habitants de l'agglomération lyonnaise pourront également s'informer régulièrement sur la plateforme en ligne, notamment sur les raisons écologiques et sanitaires d'un tel bouleversement. En effet, la majorité est consciente que le sujet préoccupe beaucoup ses administrés. "On est devenu addict à la voiture", constate Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Transports.

Il tente de rassurer les habitants en jouant sur la forte politique d'accompagnement qui est en train d'être mise en place. Autopartage, transports en commun et mobilités actives : les investissements ne manquent pas. Reste maintenant à savoir si les grands Lyonnais sont prêts à abandonner leur voiture chérie et à revoir leur façon de se déplacer.

Quoi qu'il en soit et comme déjà évoqué, cette méthode démocratique de concertation sera surveillée de très près par la CNDP. Ces membres promettent "transparence, égalité des acteurs, indépendance et neutralité". Les médias locaux aussi resteront certainement très attentifs dans les mois à venir, tout comme l'opposition qui a déjà lancer sa propre campagne de communication.

Le groupe "Inventer la Métropole de demain" de Gérard Collomb et Louis Pelaez a d'ores et déjà fait imprimer des flyers distribués aux Lyonnais. "D'ici 5 ans, 80% du parc automobile en circulation sera interdit dans notre Métropole (...) une autre ZFE est possible", peut-on notamment y lire avant qu'une invitation à participer à la concertation apparaisse.

L.M.