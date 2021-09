Bientôt la fin du pass sanitaire dans les centres commerciaux de Lyon et du Rhône ?

Dans un entretien accordé à BFM TV, Bruno Le Maire a annoncé la fin de l'application du sésame vaccinal à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20 000 m² dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 200 cas de Covid pour 100 000 habitants.

Cette mesure, qui entrera en rigueur mercredi, est conditionnée au fait que le nombre de nouveaux cas est en baisse continue sur une semaine complète. Même si rien n'est officiel pour le moment, cela devrait concerner le Rhône et la Métropole de Lyon puisque le taux y est de 182 cas pour 100 000 habitants contre 237 mardi dernier

Pour le moment, 13 zones commerciales sont assujéties au pass sanitaire : à savoir celles de La Part-Dieu (Lyon), de Confluence (Lyon), du Carré de Soie de Vaulx-en-Velin, de la Porte des Alpes de Saint-Priest, de Carrefour et Ikéa à Vénissieux, d'Auchan à Caluire, du Grand Ouest à Ecully, des 2 Vallées de Givors, de Saint-Genis 2 à Saint-Genis-Laval, du Géant Casino de Villefranche-sur-Saône et du Carrefour de Francheville.

Cette nouvelle devrait grandement soulager les dirigeants des centres commerciaux lyonnais et mettre un terme aux très longues files d'attente qu'ont pu constater les clients. Samedi, le quartier de la Confluence était par exemple encore plus saturé que d'habitude puisque le pass sanitaire était vérifié à l'entrée du parking du Pôle de commerce et de loisirs.