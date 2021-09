Mort de Jean-Paul Belmondo : les hommages à Lyon

Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi, a appris l'AFP de son avocat. Les hommages des professionnels du cinéma se multiplient, tout comme ceux des personnalités politiques. "Jean-Paul Belmondo, figure éternelle du Cinéma français et de toute une génération, s'est éteint à 88 ans aujourd'hui. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Reposez en paix", a notamment salué le maire de Lyon Grégory Doucet sur les réseaux sociaux.

Ce monstre sacré avait d'ailleurs fait honneur à Lyon en 2013 en se rendant à l'édition du Festival Lumière dédiée à Quentin Tarantino.

Laurent Wauquiez, a également communiqué ses souvernirs de Bébel. "'L'As des As' a bercé mon enfance, 'Cartouche', mon adolescence, et dans 'À bout de souffle', je rêvais d'être à sa place avec Jean Seberg. Merci à Jean-Paul Belmondo d'avoir incarné un panache français avec un air de canaille espiègle", a déclaré le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Au niveau national, le président Emmanuel Macron a opté pour une tirade très inspirée : "il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous".

Reposez en paix. pic.twitter.com/jbR8UZhuwW — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) September 6, 2021

Ma réplique préférée de Bébel : "Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent."

La vôtre ?https://t.co/QzeeVj1xgP via @wordpressdotcom — Bertrand Artigny (@BertrandArtigny) September 6, 2021

Il nous a fait rire, pleurer, rêver . Légende du cinéma français avec quelques 80 films il restera dons nos mémoires « Le Magnifique ». https://t.co/J2AXhGwvmb — Pascal Blache (@p_blache) September 6, 2021

Un immense acteur nous quitte. Belmondo nous a épaté pendant des années. Adieu l artiste. RIP pic.twitter.com/DCxWPUpnFG — Philippe Cochet (@PhilippeCochet) September 6, 2021

«Arrière les Esquimaux ! Je rentre seul. Un matador rentre toujours seul ! Plus il est grand, plus il est seul. Je vous laisse à vos banquises, à vos igloos, à vos pingouins.»

Adieu cher #Belmondo, c’est encore un peu de cette douce France qui se retire avec vous aujourd’hui!???????????? pic.twitter.com/53ZuO2Occn — Agnès Marion ن (@_AgnesMarion) September 6, 2021

Jean-Paul Belmondo, le Magnifique, nous quitte. Il aura marqué l’histoire du cinéma français par son charisme et son talent.

Habitué du Festival Lumière à Lyon, sa présence bienveillante nous manquera. pic.twitter.com/RQVD8hL3YI — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) September 6, 2021

Il s’en est allé « tutoyer les anges », le Magnifique, l’As des As, le cinéma Français perd un monstre sacré. « Bebel » aura écrit parmi les plus belles pages de l’histoire du 7e art, il incarnait toute une époque, un style français si caractéristique et fascinant. À Dieu. https://t.co/ulkqCYo0uf — Thomas Rudigoz (@trudigoz) September 6, 2021

Immense acteur, du film d'auteur à la comédie, Jean-Paul Belmondo a mené une carrière aussi exigeante qu'époustouflante. https://t.co/p0FNuS4fkn — Cédric VAN STYVENDAEL (@cvansty) September 6, 2021