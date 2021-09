La sirène va retentir ce mardi à Villefranche : exercice de sécurité sur un site Seveso

La préfecture va organiser un exercice de sécurité civile sur le site industriel de Rhône-Saône-Engrais classé Seveso et situé 240 route de Beauregard, non loin du Géant Casino. Cela n’entraînera pas de coupure d’axes, et n’occasionnera aucun danger pour la population qui ne doit pas s’inquiéter.

Cet exercice va s’inscrire "dans une logique de prévention des crises de sécurité civile et publique, visant à vérifier l'efficacité des dispositifs de sécurité et à améliorer la coordination entre les services de l'Etat, les collectivités, les observatoires et les exploitants", selon la préfecture.