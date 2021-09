PSG-OL : une bagarre de hooligans entre Parisiens et Lyonnais avortée

Il y a un mois, un groupe de supporters indépendants de l'Olympique Lyonnais avait donné rendez-vous ce samedi à une organisation hooligans parisienne pour une bagarre en bonne et due forme avant la rencontre entre leurs deux clubs.

Comme souvent dans ce genre de "contact", plusieurs règles sont préalablement fixées par les organisateurs. En l'occurrence, il était convenu que les deux "équipes" devaient compter au maximum 70 membres et que les choses devaient se passer à mains nues.

Mais selon les "indeps" lyonnais, les Parisiens étaient plus de 120 dans l'arène improvisée contre 65 Rhodaniens. Du côté des Franciliens, on accuse les ultras rouges et bleus d'avoir tergiversé et négocié pendant trois heures avant de finalement repartir en refusant le combat.

La décision a donc été prise par les deux camps d’annuler les réjouissances. Reste à savoir si la soirée de samedi a finalement été remplacée par des parties de Trivial Pursuit ou toutes autres activités un poil plus cérébrales qu’une bagarre sur un parking entre pères de famille.