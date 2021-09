Traités de "rastaquouères", des élus de Vénissieux obtiennent la condamnation du journal Expressions et d'une proche d'André Gerin

En 2020, les tensions entre les listes de la maire sortante Michèle Picard (PCF) et du député LREM Yves Blein avaient abouti sur des insultes sur les réseaux sociaux le 17 février.

Sous une publication Facebook du média vénissian Expressions, Sylviane Plat avait écrit au sujet de Lotfi Ben Khelifa et Farid Ben Moussa, colistiers d'Yves Blein : "Et bein ! Une belle tripotée de rastaquouères conduite par un grand marionnettiste".

Les deux plaignants ont annoncé ce mercredi que leur plainte avait abouti à la condamnation en appel de Sylviane Plat, militante communiste et ancienne attachée parlementaire d'André Gerin, qui fut maire de la commune et député. Ainsi que du journal Expressions et de sa directrice de la publication de l'époque, Christiane Brundu-Wojcik.

Relaxés en première instance fin 2020, ils écopent cette fois de sommes à verser aux deux hommes : 500 euros chacun au titre du préjudice moral et 600 euros chacun en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Expressions devait également retirer le commentaire sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

L'avocat de Sylviane Plat était longuement revenu sur la signification du mot rastaquouère, et avait évoqué devant les juges les origines italiennes de sa cliente, née en Algérie et dont les parents parlent l'arabe.

"À titre personnel, je regrette que la dimension raciste de la comparaison avec un singe ne soit pas retenue", a réagi Lotfi Ben Khelifa dans un communiqué de presse.

"Bien entendu, cette condamnation n'a eu aucun écho auprès de Michèle Picard, maire de Vénissieux et pourtant vice-présidente (de la Métropole de Lyon ndlr) déléguée à la lutte contre les discriminations, a poursuivi l'élu d'opposition. Silence radio également de la part de la majorité communiste, France insoumise et verte. On hurle à la "zemmourisation" du pays, mais on ne bronche pas lorsqu’un "Farid" et un "Lotfi" subissent les relents xénophobes".