Davy Tissot et son équipe ont été invités par Grégory Doucet pour célébrer la victoire de la Team France. Un trophée qui échappait aux tricolores depuis 2013. Le chef lyonnais a conquis le jury avec sa box Take Away entrée-plat-dessert sur le thème de la tomate, et avec son plateau de paleron de bœuf et garnitures.

La cérémonie débutera à 18h.