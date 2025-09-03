Et aussi à Lyon

Lyon commémore le 81e anniversaire de sa Libération place Bellecour

Photo d'illustration - LyonMag


La Ville de Lyon invite les habitants à participer à la cérémonie.

Ce mercredi 3 septembre 2025, la Ville de Lyon organise une cérémonie commémorative pour le 81e anniversaire de la Libération. 

L’événement se tiendra à 17h30, place Bellecour, devant le Veilleur de pierre, en présence du maire Grégory Doucet et de son adjointe déléguée à la Mémoire, Sylvie Tomic.

La Ville rappelle que "l’été 1944 est particulièrement meurtrier pour Lyon et ses habitants. Les combats entre les Américains, la Résistance et les Allemands sont intenses dans la ville et sa périphérie." Le 3 septembre 1944, "l’escadron léger du régiment de fusiliers marins de la 1ère DFL (Division française libre) entre finalement dans la capitale des Gaules avec à sa tête, le Général Diego Brosset. Lyon est libérée !."

Cette cérémonie est organisée en partenariat avec le comité de liaison des associations des anciens combattants et résistants.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Il y a erreur le 03/09/2025 à 11:21

la vraie libération de Lyon ce sera l'an prochain car en 1944 on a viré les verts de gris, en 2026 on virera les verts pastèques

avatar
la répète le 03/09/2025 à 11:19

avant la libération de mars 2026

avatar
Moi de Lyon le 03/09/2025 à 11:13

À cette époque, les Khmers verts n'existaient pas, même pas en rêve.

avatar
Wallah',. le 03/09/2025 à 10:55

Les nazis de LFI ne seront pas présent pour fêter la défaite de leur amis.

avatar
J ai un doute le 03/09/2025 à 09:49

Le prénom de l'adjointe déléguée à la Mémoire , ce n est plus Ana ? .
Ok je sors .

avatar
Ex Précisions le 03/09/2025 à 09:46

Pas de passage de la Patrouille de France ?
Il n'y aura certainement aucun char non plus, que l'on aurait pu mettre en poste dans certains quartiers...

