Lyon commémore le 81e anniversaire de sa Libération place Bellecour

Ce mercredi 3 septembre 2025, la Ville de Lyon organise une cérémonie commémorative pour le 81e anniversaire de la Libération.

L’événement se tiendra à 17h30, place Bellecour, devant le Veilleur de pierre, en présence du maire Grégory Doucet et de son adjointe déléguée à la Mémoire, Sylvie Tomic.

La Ville rappelle que "l’été 1944 est particulièrement meurtrier pour Lyon et ses habitants. Les combats entre les Américains, la Résistance et les Allemands sont intenses dans la ville et sa périphérie." Le 3 septembre 1944, "l’escadron léger du régiment de fusiliers marins de la 1ère DFL (Division française libre) entre finalement dans la capitale des Gaules avec à sa tête, le Général Diego Brosset. Lyon est libérée !."

Cette cérémonie est organisée en partenariat avec le comité de liaison des associations des anciens combattants et résistants.