Viol d’une mineure par un récidiviste libéré de prison : le parquet de Lyon se défend 

Ce mardi 13 avril, l’avocat d’une famille originaire de Bourgoin-Jallieu avait convoqué des journalistes pour une conférence de presse en compagnie d'une jeune femme âgée de 17 ans. Les Berjalliens ont annoncé qu’un détenu isérois, libéré l’année dernière à cause de la crise du Covid-19, avait violé une mineure à l'automne 2020, six mois après sa libération anticipée du centre pénitentiaire de Lyon - Corbas. Un recours contre l'Etat pour faute lourde devrait maintenant être déposé par l'avocat de la famille.



Dans un communiqué publié ce mardi soir, le parquet de Lyon a expliqué le processus du choix de la libération de cet homme par le juge d’application des peines de Lyon. Selon les autorités judiciaires, "la décision du juge d’application des peines n’est en aucun cas un jugement de remise en liberté automatique résultant de la situation de crise sanitaire mais une décision de placement sous libération conditionnelle prise sur requête du condamné et après avis favorable du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Lyon, de l’administration pénitentiaire et du parquet". Reste que le parquet reconnait que "la décision a été prise sans débat contradictoire, en raison du contexte sanitaire, avec l’accord du condamné". Le contexte sanitaire qui avait donné lieu aux libérations de 6000 détenus français, sortis de prison pour diminuer la promiscuité dans les cellules.



Le parquet de Lyon rappelle aussi que le violeur présumé exécutait deux peines : l’une de 6 mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et surtout l’autre, d’une durée de 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits de violences, agression sexuelle ainsi que pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec libération avant le 7e jour commis dans un contexte conjugal. Une peine lourde prononcée par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu en décembre 2018. Son casier judiciaire comporte aussi 6 autres condamnations : 3 pour défaut d’assurance, 1 pour conduite malgré suspension de son permis, 1 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et une dernière pour outrage.



L’homme était libérable le 20 novembre 2021, mais « se trouvait dans les conditions légales d’attribution d’une libération conditionnelle depuis le 6 janvier 2020 » précise le parquet. C’est ainsi que le juge d’application des peines a rendu sa décision, « sur le fondement de l’article 707 du code de procédure pénale disposant que "toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire".



Le juge avait alors relevé que "l’intéressé semble prendre conscience de la gravité des faits et du dommage causé à la victime, que l’expert psychiatre l’ayant examiné évoque un risque de récidive qualifié de "faible", qu’une promesse d’embauche a été adressée au détenu à la suite d’une rencontre avec un employeur lors d’une permission de sortir qui s’est bien déroulée" et enfin que "le suivi psychologique initié en détention semble porter ses fruits". Une phrase qui résonne autrement après le viol présumé de la mineure.



Le parquet de Lyon rappelle enfin que, pour un accord de libération conditionnelle, l’individu devait se soumettre à des mesures de soins, exercer une activité professionnelle et s’abstenir d’entrer en contact avec la partie civile et l’indemniser.

