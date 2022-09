Près de Lyon : la caserne de gendarmerie de Sathonay-Camp baptisée 10 ans après son ouverture

En présence du général d’armée François Gieré, représentant le directeur général de la gendarmerie nationale, mais aussi d’Yvan Bouchier préfet délégué pour la défense et la sécurité du Rhône et Laurent Tavel commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, les autorités ont baptisé la caserne de la commune, désormais appelée "caserne Lebrun", en hommage au gendarme Henri Lebrun, résistant mort en déportation.

Dans un communiqué, les militaires du département reviennent sur le parcours de cet homme : "Admis comme élève-gendarme en 1938, Henri Lebrun est affecté à la garde républicaine mobile de Vaulx-en-Velin en juin 1940 puis versé un mois plus tard comme gendarme à la brigade de Meyzieu. Ayant rendu des services au péril de sa vie aux organisations de la Résistance auxquelles il appartenait, il est arrêté par la Gestapo en juillet 1943 et déporté en Allemagne où il décédera en captivité".

Lors de la cérémonie, 10 ans après l’ouverture de la caserne de Sathonay-Camp, une stèle a été dévoilée en présence de la famille Lebrun ; un monument conçu par de jeunes apprentis du campus de l’union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction de Montalieu.

Pour rappel, cette caserne s’étend sur plus de 15 hectares et comprend 30.000 m² de bureaux et locaux de service ainsi que 422 logements, 100 studios et 142 chambres de passage pour les stagiaires et gendarmes en déplacement professionnel. On retrouve aussi dans l’espace clôturé une armurerie, un garage, une station-service, un centre médicosocial, un gymnase ou encore un restaurant.