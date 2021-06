Près de Lyon : un élu de Sathonay-Camp retrouvé mort dans un local de la commune

Patrick Chardard a été retrouvé mort dans un local de la commune de Sathonay-Camp selon les informations du Progrès.

L'élu d'opposition avait les clefs de ce local qui appartient à la mairie.

Une enquête a été ouverte pour essayer de déterminer les circonstances précises de ce drame. Selon les premiers éléments, l'homme d'une soixantaine d'années se serait suicidé.

"La famille Réussir ensemble Sathonay-Camp à la douleur de vous faire part de la disparition de l'un de ses membres Patrick Chardard. Ancien maire adjoint, conseiller municipal, Président de Sathonay festivités et engagé dans de nombreuses associations, Patrick était connu par de très nombreux sathonards pour sa gentillesse sa générosité, son dévouement et son engagement pour notre commune depuis de très nombreuses années. Que sa famille et ses proches soient assurés de toute notre affection", a réagi son groupe politique sur Facebook.