Près de Lyon : soupçonné de vendre des stupéfiants, il tombe pour trafic d’armes de guerre

Au domicile de l’individu, âgé de 27 ans, les fonctionnaires pensaient trouver des stupéfiants, car l’homme est connu pour trafic, mais c’est finalement un véritable arsenal qui a été découvert : des fusils, des pistolets, et même un ou plusieurs kalachnikovs et de nombreuses munitions. Selon Le Progrès, les agents avaient également mis la main sur des gilets pare-balles siglés "police" et un gyrophare.

Jugé ce mardi, le suspect a assuré à la barre qu’il ne faisait que mettre en relation clients et vendeurs, tout en prenant une commission de 10%. Un argument balayé par des SMS compromettants. D’après nos confrères, les messages étaient clairs : le jeune Sathonard cherchait à se procurer dix kalachnikovs et quatre pistolets de type Glock.

Le parquet a requis 4 ans de prison avec placement en détention.