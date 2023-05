Deux blessés par balles en près de 24 heures entre Lyon et Vaulx-en-Velin

Vendredi soir, tout d’abord, un homme très gravement blessé a été déposé aux urgences de l’hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc du 7e arrondissement de Lyon. Vers 19h30, la victime dont le pronostic vital était engagé à cause d’une plaie par balle au niveau du flanc gauche a été abandonnée devant l’établissement de santé par un individu qui n’a pas été identifié pour le moment. Il se serait fait tirer dessus rue Mérieux, dans le quartier de Gerland.

Selon nos informations, le tireur présumé a été interpellé dimanche dans un immeuble de l’avenue Leclerc, toujours dans le 7e arrondissement de la capitale des Gaules. Le RAID a participé à l’arrestation du suspect, finalement appréhendé alors qu’il sortait de son domicile. L’homme devait être déféré devant le parquet de Lyon pour une mise en examen pour tentative d’homicide volontaire. Les circonstances précises de la fusillade restent inconnues pour le moment. Ce lundi, on apprenait que l’homme blessé avait vu son état s’améliorer.

Un nouveau blessé par balle le lendemain

Puis samedi soir, peu après 21h, c’est une enquête encore plus énigmatique qui a débuté pour les policiers qui patrouillaient dans la commune de Vaulx-en-Velin. Toujours d’après nos sources, un jeune homme a été vu par les agents en train de déambuler à pied avenue Paul Marcellin Berthelot, visiblement blessé.

Ce mineur, âgé de 17 ans, avait effectivement été touché par balle au mollet. Malgré les questions des forces de l’ordre, aucune explication n’a été livrée par la victime, prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l’hôpital Edouard Herriot. L’ogive a été extraite de la jambe du mis en cause lors d’une opération. Une enquête a également été initiée pour déterminer ce qu’il s’est exactement passé durant la soirée et retrouver celui qui a fait feu.

J.D.