Décès de la 1ère adjointe au maire de Sathonay-Camp

Elle est décédée ce mercredi après plusieurs mois de lutte contre un cancer.

Candidate aux élections municipales 2020 à Sathonay-Camp, elle avait fait alliance entre les deux tours avec Damien Monnier. La victoire de ce dernier lui avait permis de devenir sa première adjointe en charge de l'Environnement et des Déplacements.

Anne Perrut était maîtresse de conférences à l'université Claude-Bernard Lyon 1.

Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard a réagi à cette annonce : "C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d’Anne Perrut, première adjointe de la Ville de Sathonay-Camp, survenu le 2 octobre. Son engagement et son dévouement à la collectivité, notamment en matière d’écologie et de cadre de vie, ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à l’équipe municipale dans cette épreuve douloureuse".