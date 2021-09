OL : Lyon va demander le retrait du carton rouge reçu par Emerson

Emerson, le latéral italien de l’OL, était expulsé face à Lorient après une faute pas du tout évidente, alors qu’il ne se trouvait pas en position de dernier défenseur.

Les dirigeants lyonnais ont décidé de faire une réclamation en formulant selon l’Equipe une demande de retrait de la sanction distribuée par l’arbitre Bastien Dechepy.

L’objectif est de pouvoir compter sur le champion d’Europe pour le déplacement à Saint-Etienne ce dimanche. Même si l'ASSE est au plus mal, Peter Bosz a besoin de toutes les forces disponibles pour remporter le derby avec panache.

Selon nos confrères, la requête a toutefois très peu de chance d’aboutir. Pourquoi ? Parce que la commission de discipline de la LFP, qui doit se prononcer ce mercredi, va demander l’avis de… Bastien Dechepy. Il faudrait donc que l’arbitre d’OL-Lorient fasse son mea culpa et reconnaisse s’être trompé pour que soit envisagé d’annuler le carton rouge d’Emerson Palmieri. Ce qui n’arrivera probablement pas puisque cela entraînerait une baisse de sa note. Or, l'arbitre officie depuis peu en Ligue 1 et ne va pas saboter sa carrière pour les beaux yeux de Jean-Michel Aulas.