Lyon : du street art plein les yeux avec le Peinture Fraîche Festival

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire mais plus de 58 000 visiteurs, le Peinture Fraîche Festival revient plus en force que jamais dès ce vendredi.

A l’occasion de cette 3ème édition, ce sont plus de 50 artistes nationaux et internationaux qui ont répondu à l’appel de l’évènement ; les Françaises Madame et Lady Bug ou encore le Danois DAIS pour ne citer qu’eux.

"L’objectif est de repartir avec des étoiles dans les yeux", assure Cart’1, le fondateur du Peinture Fraîche Festival. Les amateurs de street art pourront se rendre à la Halle Debourg dans le 7e arrondissement jusqu’au 31 octobre de préférence avec leur smartphone. "100% des œuvres sont cette année en réalité augmentée", explique Cart’1 qui voulait permettre aux visiteurs de "voir encore plus les artistes en action".

"Pour une fois le téléphone ne sera pas quelque chose qui coupe les gens des liens sociaux. Ce sera un outil pour voir ce qu’il se passe derrière l’œuvre et comment elle a été construite", poursuit le fondateur du Peinture Fraîche Festival. Ce sera possible grâce au time-lapse, procédé vidéo en accéléré disponible sur l’application du festival.

Si l’ADN de l’évènement reste les nouvelles technologies, les différents artistes ont aussi mis à l’honneur cette année l’écologie, l’abstraction et le regard féminin. "Il n’y a pas un street art et une seule façon de représenter l’art urbain. C’est un art qui ne cesse d’inventer des choses", résume Cart’1 qui espère attirer encore plus de monde qu’au cours des précédentes éditions.

Et pour ceux ne pouvant pas se rendre sur place, les équipes du Peinture Fraîche Festival ont pensé à tout avec une visite virtuelle de l’exposition à 360 degrés "type Google Maps" à voir sur tous les écrans. "On pourra visiter la Halle Debourg de New Delhi à New York en passant par Bogota !".

Peinture Fraîche Festival

Du 1er au 31 octobre 2021 (fermé les lundis et mardis)

Entrée : 5 euros (Gratuit pour les moins de 10 ans)

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans

Masque obligatoire

A.D.