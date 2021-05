Lyon : un lion de 3 mètres de haut pour donner de la couleur à la Presqu'île

Eh bien l'animal totem de la Ville a fait son retour entre Rhône et Saône lundi. Il a retrouvé son trône au carrefour des rues de la République, Grôlée et Carnot. Mais le fauve de 3 mètres a quelque peu changer : le collectif de street arts "Birdy Kids" a été chargé de lui donner un nouveau visage. "Le lion apporte couleur et légèreté (...) pour colorer la vie des Lyonnais pendant leur shopping et leur balade", nous précise-t-on dans un communiqué. Ces couleurs flachis rappellent d'ailleurs celles du "Flower Tree", ce grand bouquet de fleurs installé place Antonin Poncet.

Cette exposition coïncide avec la première étape du déconfinement dans le quartier le plus fréquenté de Lyon. Il restera en place jusqu'au 15 septembre prochain.