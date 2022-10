Lyon : des nouveautés pour la 4e édition de Peinture Fraîche Festival !

La Halle Debourg dans le 7e arrondissement va être prise d’assaut par le public jusqu’au 6 novembre prochain.

Les organisateurs de l’événement espèrent évidemment faire mieux que les 54 000 visiteurs recensés en 2021. Pour cela, 44 street artistes et 27 artistes (DJ, sérigraphies, créateurs, tatoueurs…) français et internationaux ont eu carte blanche pour proposer une ode au graffiti, à l’expérience technologique et à l’innovation.

Car cette année, Peinture Fraîche Festival veut mettre en avant les nouvelles technologies au travers notamment de la mise en avant d’outils de créations digitales.

Ainsi, les NFT auront une place importante durant l’édition 2022 : les œuvres de Peinture Fraîche, chaque fresque, seront numérisées et converties en NFT puis mises aux enchères. Des pass d'accès au festival sous forme de NFT sont aussi en vente, ils donneront un accès illimité au site ainsi qu'à la visite 360° de l'édition 2021.

Côté scénographie, Peinture Fraîche proposera un nouveau parcours et investira de nouveaux espaces de la Halle Debourg. "Le sous-sol se verra métamorphosé avec la réalisation de plusieurs anamorphoses signées par l’artiste allemand Philipp Wallisfurth. Les œuvres occuperont la totalité de l’espace jouant avec nos perceptions de l’espace et donnant une impression de tunnel. Des espaces jusque-là réservés aux équipes seront investis par des œuvres afin de créer une déambulation plus surprenante et moins circulaire. Des nouveaux modules tels que deux bus seront le support créatif de différents artistes. Grâce à différents espaces dédiés aux performances live, nous retrouverons l’esprit friche de la première année. Jam de graffiti, customisations d’objets, flash tattoo, sérigraphie ainsi que des spots à thèmes (musique live, jeux vidéo) permettront au public d’explorer différentes ambiances et de découvrir les secrets de création des artistes", annoncent les organisateurs.

Parmi les artistes attendus à Gerland, on retrouvera Toxicomano Callejero, Sneak Hotep, Bakeroner, Erre, The Atomik Nation ou encore Huereck.

Infos pratiques :

• Entrée : 5 euros

• Tarif réduit (bénéficiaire du RSA, personnes en situation de handicap, scolaire) : 4 euros.

• Visite guidée : 11 euros

• Gratuit pour les moins de 10 ans.

• Ouvert les mercredis, jeudis et dimanches de 10 à 20 heures ; les vendredis et samedis de 10 à 23 heures